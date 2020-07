Prozessbeginn Missbrauchskomplex: 10. August

Im Ermittlungsverfahren habe er bei der Identifizierung seiner Chat-Partner mitgeholfen. Da für den gelernten Koch und Hotelfachmann die Unterbringung in einer Sicherungsverwahrung in Betracht komme, werde er durch einen psychiatrischen Sachverständigen begutachtet. Eines der laut den Anklagevorwürfen geschädigten Mädchen ist Nebenklägerin in dem Verfahren.

Ermittler hatten im vergangenen Oktober die Wohnung des 43-Jährigen in Bergisch Gladbach durchsucht und dabei riesige Mengen kinderpornografischen Materials gefunden. Bei ihrer Arbeit in dem Komplex sind die Ermittler nach früheren Angaben des NRW-Justizministeriums auf Spuren gestoßen, die zu potenziell mehr als 30 000 Verdächtigen führen könnten.

Es gehe dabei nicht nur um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, sondern auch um schweren Kindesmissbrauch. Es handele sich um internationale pädokriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. In Gruppenchats mit Tausenden Nutzern und in Messengerdiensten gingen die Täter wie selbstverständlich mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gäben sich Tipps, etwa, welche Beruhigungsmittel man Kindern am besten verabreiche, um sie sexuell zu misshandeln, hatte das Ministerium Ende Juni mitgeteilt.

Ein Täter war im Zusammenhang mit dem Komplex vom Landgericht Kleve Ende Mai zu zehn Jahren Haft und dauerhafter Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt worden. Zwei weitere Angeklagte stehen in Mönchengladbach vor Gericht.