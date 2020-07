Job-Angebot von Walkenhorst: Bewerbungen willkommen

Düsseldorf (dpa) - Das hat Seltenheitswert: Eine Olympiasiegerin sucht über ein Job-Angebot auf ihrer Facebook-Seite eine neue Sport-Partnerin. Die erfolgreiche Beach-Volleyballerin Kira Walkenhorst steht für ihr erhofftes Comeback ohne Mitspielerin da. Nach langer Pause und neuen Widrigkeiten durch die Corona-Krise kann sich die 29 Jahre alte Blockerin vorstellen, schon in diesem Monat in die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft einzugreifen. «Aber dazu benötige ich aktuell noch eine Partnerin», machte die in Hamburg lebende Walkenhorst am Montag öffentlich.

Von dpa