Fortunas Ex-Kapitän: Direkte Bundesliga-Rückkehr kein Muss

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorfs langjähriger Kapitän Oliver Fink glaubt nicht, dass der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga das erklärte Ziel des Absteigers sein muss. «Mittelfristig sollte es natürlich um die Rückkehr in die Bundesliga gehen. Aber im nächsten Jahr noch nicht. Der direkte Wiederaufstieg ist kein Muss», sagte der 38-Jährige in der «Rheinischen Post».

Von dpa