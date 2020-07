NRW erwägt Hilfen für Ferkelzüchter und Sauenhalter

Falls der Großschlachter Tönnies in Kürze wieder seinen Betrieb aufnehmen könne, werde «der Schweine-Stau», der sich in den vergangenen Wochen in den Ställen gebildet habe, aber relativ zügig wieder abgearbeitet werden können, sagte Heinen-Esser. In dem Fall sei eine Landeshilfe nicht erforderlich.

«Aber man muss sich klar sein: Es wird kein Schlachtbetrieb in absehbarer Zukunft auf 100 Prozent laufen. Das geht aus Gesundheitsschutzgründen nicht», betonte die Ministerin.

Als Konsequenz aus der Corona- und der daraus resultierenden Schweine-Krise müsse darüber nachgedacht werden, wie der Schlachtbetrieb stärker regionalisiert werden könnte, «damit nicht die Abhängigkeit von einzelnen Betrieben so groß ist, wie sie zur Zeit ist». Tönnies stelle allein 40 Prozent der Schlachtkapazitäten in NRW.

Der Engpass in den Schweineställen spitzt sich zu seit der Schlachtbetrieb am Hauptsitz des Branchen-Riesen Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück Mitte Juni nach massenhaften Corona-Infektionen Beschäftiger stillgelegt worden war. Am Freitag beschäftigt sich der Landwirtschaftsausschuss des Landtags in einer Sondersitzung mit der Krise.