Große Kontrollaktion an A 2: Jeder zweite LKW beanstandet

Unna (dpa/lnw) - Bei Kontrollen von Lastwagen-Fahrern an der Autobahn 2 in Bönen bei Unna haben Polizei und Zoll bei fast jedem zweiten gestoppten Fahrzeug etwas zu beanstanden gehabt. Schwerpunkt der Aktion war die Einhaltung von Pausenzeiten und anderen Sozialvorschriften, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurden insgesamt 49 Lastwagen überprüft. In fünf Fällen untersagten die Beamten sogar die Weiterfahrt, beispielsweise weil es technische Mängel am Fahrzeug gab. Ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, ein anderer stand unter Drogeneinfluss. Viermal sprach die Polizei Verwarngelder aus und stellte zwölf Ordnungswidrigkeiten fest. Die Gründe reichten vom Verstoß gegen die Pausenzeiten bis zu schlecht gesicherter Ladung.

Von dpa