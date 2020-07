Polizei kontrolliert Pausenzeiten von LKW-Fahrern

Unna (dpa/lnw) - In einer großen Kontrollaktion an der Autobahn 2 haben Polizei und Zoll in Bönen bei Unna am Mittwoch die Einhaltung von Pausenzeiten kontrolliert. Häufig seien Lastwagenunfälle auch auf eine Übermüdung von Fahren zurückzuführen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu prüfen, ob die Fahrer sich an die vorgeschriebenen Ruhe- und Lenkzeiten hielten, diene somit auch der Verkehrssicherheit.

Von dpa