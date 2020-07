Bericht: Ordnungsamt-Mitarbeiter beim Wildpinkeln gefilmt

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Ausgerechnet ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes hat in Ostwestfalen Ärger, weil er einem Medienbericht zufolge an die Hecke eines Wohnhauses gepinkelt hat. Wie das «Westfalen-Blatt» am Mittwoch schreibt, hatte der Hausbesitzer aus Rheda-Wiedenbrück zum Schutz vor Einbrechern eine Videokamera installiert, die das Geschehen aufzeichnete. Die Verwaltungsleitung sei über den Vorfall informiert, sagte eine Sprecherin der Kommune im Kreis Gütersloh auf Nachfrage. Der zuständige Ordnungsdezernent entschuldige sich bei den Betroffenen für das «nicht hinnehmbare Verhalten».

Von dpa