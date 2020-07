BVB: Diesmal keine öffentlichen Trainingseinheiten

Dortmund/Bad Ragaz (dpa) - Wegen der Corona-Pandemie wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in diesem Sommer in Bad Ragaz/Schweiz keine für Fans öffentlichen Trainingseinheiten absolvieren. Dies geschehe auch zum Schutz anderer Trainingsbesucher, teilte der BVB am Mittwoch mit. «Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden die BVB-Profis an der Sportanlage und am Mannschaftshotel außerdem auf Selfies mit ihren Fans verzichten und auch keine Autogramme geben», teilte der Verein mit.

Von dpa