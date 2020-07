Männerleiche in Wohnung gefunden: Zwei Festnahmen

Lohmar (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Männerleiche in einer Wohnung in Lohmar hat die Polizei zwei 28 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Zudem nahm eine Mordkommission die Ermittlungen auf, wie die Beamten am Mittwoch berichteten. Der leblose 45-Jährige wurde am Mittwoch entdeckt. Ein Arzt konnte ihm den Angaben nach nicht mehr helfen. Zuvor war die Polizei von einem Passanten am frühen Mittwochmorgen auf zwei Männer aufmerksam gemacht worden, die laut dem Zeugen möglicherweise angetrunken auf einer Straße in Siegburg unterwegs waren.

Von dpa