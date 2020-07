«Die Kinder, die hinten auf der Rückbank sitzen, müssen ihn eben nur schön festhalten», berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein Beamter beobachtete diesen Fernseher-Transport in Alpen und machte ein Foto, «nachdem er sich ein paar Mal die Augen gerieben» und die Familie angehalten hatte, so die Polizei über den Vorfall, der sich bereits vor einer Woche ereignet hatte.

Für die Eltern - er (41) fuhr, sie (34) ist Halterin des Autos - gab es zudem jeweils eine Anzeige: Wegen des Vorwurfs, des Nichtsicherns der Ladung mit Gefährdung der hinterher fahrenden Verkehrsteilnehmer beziehungsweise wegen des Zulassens, ein Fahrzeug so in Betrieb genommen zu haben. «Macht den Fernseher kurzerhand um 225 Euro teurer», so die Polizei. Zudem gab es jeweils zwei Punkte in Flensburg.