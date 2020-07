Corona-Krise: Handel in NRW hat schnell wieder Tritt gefasst

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hat nach dem Ende der corona-bedingten Ladenschließungen rasch wieder Tritt gefasst. Im Mail lagen die Umsätze der Händler real, also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, schon wieder um 4,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Nominal stiegen die Umsätze im Jahresvergleich sogar um 5,1 Prozent.