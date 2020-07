Landrat für permanente Tönnies-Kontrollen

Gütersloh (dpa/lnw) - Der Gütersloher Landrat hält nach der Wiederinbetriebnahme des Tönnies-Fleischwerkes in Rheda-Wiedenbrück permanente Kontrollen für angebracht. «Möglicherweise auch - das war mal eine Idee, die mir gekommen ist, ich weiß aber nicht, ob die umsetzbar ist - mit 'ner Videoüberwachung», sagte Sven-Georg Adenauer (CDU) in einem Interview des Nachrichtensenders «Welt» am Donnerstag. Den Mitarbeitern müsse permanent «auf die Finger geguckt werden». «Wir wollen eben, dass die Menschen, die dort arbeiten, dass die keiner Gefahr ausgesetzt sind», erläutere er. Und es gehe auch weiter um den Schutz der Bevölkerung.

Von dpa