Tönnies darf wieder zerlegen: Verfügung aufgehoben

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Vier Wochen nach dem Zwangsstopp beim Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat die Stadt am Donnerstagabend die letzte Verfügung gegen das Unternehmen aufgehoben. Tönnies darf jetzt auch wieder Schweine zerlegen, wie die Stadt Rheda-Wiedenbrück am Abend mitteilte. Nach einer Begehung von Experten und Gutachtern sei das von Tönnies vorgelegte Hygienekonzept von allen beteiligten Behörden abgenommen worden, heißt es in der Mitteilung des Bürgermeisters.

Von dpa