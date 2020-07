Gastronomie machte im Mai fast 60 Prozent weniger Umsatz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hotels, Restaurants und Kneipen haben im Mai insgesamt fast 60 Prozent weniger Umsatz gemacht als ein Jahr zuvor. Die Umsätze gingen - unter Berücksichtigung der Preisentwicklung - um 58,7 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Besonders hoch waren die Einbußen bei Hotels (knapp 81 Prozent) und in der Gastronomie, die vom Ausschank geprägt ist (gut 65 Prozent). Restaurants lagen bei rund der Hälfte ihres vorherigen Umsatzes. Zudem waren fast ein Fünftel weniger Menschen in der Branche beschäftigt als noch im Mai 2019.

Von dpa