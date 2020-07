«Alltagsmenschen» zerstört: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Ebenfalls unaufgeklärt ist die Beschädigung einer Figur in Rheda-Wiedenbrück. Hier wurde am Wochenende eine Statue an den Beinen abgebrochen. Auch dabei handelte es sich um ein Kunstwerk aus der Reihe »Alltagsmenschen» der Künstlerin Christel Lechner. Zu diesem Fall laufen derzeit noch die Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher des Kreises Gütersloh am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.