«NSU 2.0»-Nachricht an Anwalt: Staatsanwalt ermittelt

Der Anwalt hatte eigenen Angaben nach eine Nachricht mit der Kennung « NSU 2.0» bekommen. Via Facebook hatte er den Erhalt der Nachricht am Donnerstag öffentlich gemacht. Er wäre der erste öffentlich bekannte Empfänger einer «NSU 2.0»-Nachricht in NRW, sollte deren Echtheit durch die Ermittlungsbehörden bestätigt werden.

Zuletzt waren nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft mit «NSU 2.0» unterzeichnete Drohmails bei den Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sowie der Kabarettistin Idil Baydar eingegangen. Vor zwei Jahren war die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yildiz die erste Adressatin derartiger Drohschreiben. Ein Mann war bisher nicht betroffen.