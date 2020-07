Bochumer Baumgartner vom Wolfsberger AC fest verpflichtet

Bochum (dpa/lnw) - Fußballprofi Dominik Baumgartner wird nicht zum Zweitligisten VfL Bochum zurückkehren und fest zum Wolfsberger AC wechseln. Dies teilte der Revierclub am Freitag mit. Baumgartner, der in Bochum noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 hatte, war bereits seit September 2019 an den österreichischen Club verliehen. Der 22-Jährige kam im Januar 2019 vom FC Wacker Innsbruck nach Bochum und absolvierte zwölf Pflichtspiele für den VfL.

Von dpa