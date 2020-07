A43 Ende Juli und Anfang August richtungsweise voll gesperrt

Recklinghausen (dpa/lnw) - Autofahrer müssen Ende Juli und Anfang August mit Vollsperrungen auf der Autobahn 43 bei Recklinghausen rechnen. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag mitteilte, wird die Autobahn ab dem 30. Juli (ab 20 Uhr) bis zum 3. August (bis 5 Uhr) zwischen Recklinghausen/Herten und Kreuz Recklinghausen in Fahrtrichtung Wuppertal voll gesperrt. In der darauffolgenden Woche wird dann von Donnerstagabend (20 Uhr) bis zum 10. August (5 Uhr) die Gegenrichtung voll gesperrt sein. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Von dpa