Reul sieht keinen Sinn in Studie zu «Racial Profiling»

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Debatte um eine mögliche Studie zur Polizeiarbeit und zum sogenannten Racial Profiling in Deutschland hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) gegen ein solches Vorhaben ausgesprochen: «Racial Profiling ist in Nordrhein-Westfalen schlicht verboten. Deshalb ist mir nach wie vor nicht klar, worin der Sinn einer solchen Studie liegen sollte», sagte Reul am Freitag.

Von dpa