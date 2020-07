Neuer Bußgeldkatalog: Einige Verkehrssünder können hoffen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Debakel um den neuen Bußgeldkatalog im Straßenverkehr können auch Verkehrssünder in Nordrhein-Westfalen hoffen, ihren Führerschein nicht abgeben zu müssen. Möglich sei das in vielen Fällen aber nur über das sogenannte Gnadenrecht - eine Rückgabe aller eingezogenen Führerscheine ohne Prüfung werde es nicht geben, teilte das NRW-Innenministerium am Freitagabend mit.

Von dpa