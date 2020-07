Raser verletzt zwei Passanten in Coesfeld: Mordkommission

Coesfeld (dpa/lnw) - Ein Raser hat in Coesfeld durch seine rücksichtslose Fahrweise zwei Passanten verletzt und zahlreiche weitere Menschen in Gefahr gebracht. Das erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Die Behörden richteten eine Mordkommission ein. Ein versuchtes Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Der Fahrer, ein 29 Jahre alter Coesfelder, sei aufgrund von Zeugenhinweisen zwar identifiziert, aber noch nicht gefasst worden.