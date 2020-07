Werferin Ritter knackt erstmals die 18 Meter mit der Kugel

Für die deutschen Meisterschaften am 8. und 9. August in Braunschweig scheint die U18-Weltmeisterin von 2015 gerüstet. «Ich bis wunschlos glücklich», sagte Ritter , die sich zuletzt im Olympischen Trainingszentrum in Kienbaum vorbereitet hatte. «Ich muss das erstmal realisieren. Im Kugelstoßen war es ja schon die ganze Zeit mein Ziel, 18 Meter zu stoßen - jetzt hat es endlich geklappt.»

Auch Wattenscheids Sprinter waren am Wochenende erfolgreich. Beim Meeting «Fast arms, fast legs»" im hessischen Wetzlar holte sich Routinier Erik Balnuweit den Sieg über 110 Meter Hürden in 13,90 Sekunden. Der mehrfache deutsche Meister Robin Erewa wurde über 200 Meter Zweiter in 20,86 Sekunden.