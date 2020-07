Tischtennis: Dang Qiu gewinnt Düsseldorf Masters

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat seine starke Form in diesem Jahr bestätigt und zum ersten Mal das Düsseldorf Masters während der Corona-Zeit gewonnen. Der 23-Jährige vom Bundesliga-Club ASV Grünwettersbach besiegte am Sonntag im Endspiel den Schweden Anton Källberg von Borussia Düsseldorf in 4:0-Sätzen. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Dang Qiu in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits die Portugal Open in Lissabon und den DTTB-Pokal mit Grünwettersbach gewonnen. In Düsseldorf stand der Weltranglisten-52. zuvor auch schon zweimal im Finale, verlor da aber gegen Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger.

Von dpa