Viele Wolken und etwas Sonne

Essen (dpa/lnw) - Nach einem teils regnerischen Start in die Woche bringt das Wetter in Nordrhein-Westfalen einen Mix aus Sonne und Wolken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollten die Regenwolken, die noch am Montag in Teilen des Landes Schauer bringen sollten, ab dem Abend weiterziehen. Der Dienstag wird dann sonniger und trocken, im Norden des Landes bleibt es allerdings bewölkt.

Von dpa