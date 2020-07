Rot-Weiss Essen: 700 000 Euro Verlust statt 2,5 Millionen

Geschafft habe der deutsche Meister von 1955 das dank Kurzarbeit bis zum 15. Juli, vielen Einschränkungen und einer «wahnsinnigen Solidarität» wie einer 94-prozentigen Verzichtsquote bei der Ticketrückerstattung. Wegen der unklaren Zuschauersituation - RWE arbeitet derzeit auch an einem Konzept zur Teilöffnung - ist laut Uhlig aber eines klar: «Wir werden auch in der kommenden Saison wieder die Solidarität aller unserer Fans und Partner brauchen.»

Sportlich strebt Essen nach 13 Jahren die Rückkehr in die 3. Liga an. «Das Ziel ist eindeutig formuliert: Wir wollen Meister werden», sagte Uhlig. Von einer Alles-oder-Nichts-Situation will der 49-Jährige aber nicht sprechen. «Es ist keineswegs so, dass hier die Lichter ausgehen, wenn wir nicht aufsteigen sollten», sagt er: «Wir setzen hier nicht alles auf eine Karte. Wir geben definitiv nur Geld aus, das wir haben.»