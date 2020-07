Bonner Center Martin Breunig wechselt nach Oldenburg

Oldenburg (dpa/lnw) - Der Bonner Basketballer Martin Breunig wechselt zu den EWE Baskets Oldenburg. Dies teilte der norddeutsche Club am Montag mit. Der 28-Jährige von den Telekom Baskets Bonn soll in Oldenburg zusammen mit Rasid Mahalbasic das Center-Duo in der kommenden Saison bilden. «Deutsche Center mit diesen Qualitäten findet man nicht oft. Daher sind wir sehr glücklich, da wir mit Martin nun eine große Variabilität auf unseren großen Positionen haben werden», sagte der Sportliche Leiter der Oldenburger, Srdjan Klaric.

Von dpa