Demnach war der Unbekannte am Montagabend in die Erdgeschosswohnung in Warendorf eingebrochen. Als er den Bewohner bemerkte, flüchtete er laut Polizei ohne Beute. Wenig später sei der Unbekannte aber in die Wohnung zurückgekehrt, da er sein Handy dort verloren habe. Als der Einbrecher zum zweiten Mal auf den Bewohner traf, entschuldigte er sich und flüchtete erneut.