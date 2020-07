Transferspekulationen um Havertz reißen nicht ab

Leverkusen (dpa) - Der angeblich kurz bevorstehende Wechsel von Fußball-Nationalspieler Kai Havertz zum FC Chelsea bleibt das große Transfer-Thema englischer Medien. Dem «Guardian» zufolge besteht Einigkeit mit dem Spieler, der Premier-League-Club müsse nur noch mit Bayer Leverkusen über die Höhe der Ablösesumme verhandeln. Der Bundesligist fordert demnach weiterhin 100 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen. «Chelsea muss über 100 Millionen Euro aufbringen», um Havertz zu kaufen, heißt es in der «Daily Mail» am Dienstagmorgen. Die «Bild»-Zeitung schreibt, möglicherweise würden beide Vereine einer geringeren Sofortzahlung plus möglicher Erfolgsprämien zustimmen.

Von dpa