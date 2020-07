Polizei Köln durchsucht nach Drohschreiben vier Objekte

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei Köln hat am Montagmorgen mit Spezialeinheiten zwei Wohnhäuser und zwei Gewerbeflächen durchsucht. Grund für den Einsatz sei ein Drohbrief eines polizeibekannten 44-Jährigen gewesen, in dem dieser angekündigt habe, «auf Gerichtsvollzieher und Polizisten zu schießen, wenn die seine Liegenschaften betreten», wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 44-Jährige wurde bei dem Zugriff leicht verletzt. «Kriminalbeamte brachten ihn zwecks Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung ins Polizeipräsidium.» Gegen den Mann werde unter anderem wegen Bedrohung und des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es.

Von dpa