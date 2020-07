Zunächst hatte sich am Montagmorgen auf der Autobahn 1 bei Hagen in Richtung Bremen ein Unfall ereignet: Nach einem Überholmanöver eines weißen Kleinwagens, musste eine 26-Jährige mit ihrem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Frau kam in der Folge mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Betonschutzwand und die Leitplanke. Sie blieb unverletzt, aber ihr Wagen wurde beschädigt. Der weiße Kleinwagen fuhr weiter.

Einige Stunden später kam nun der 19-Jährige zu einer Wache der Autobahnpolizei Hagen. Er habe - «offensichtlich vom schlechten Gewissen geplagt» - berichtet, am Morgen im Rückspiegel einen Unfall beobachtet zu haben, so die Polizei. Den Beamten fiel der weiße Wagen des jungen Mannes auf, zudem passte das Nummernschild zu den Angaben, die die 26-Jährige gemacht hatte.

Laut Bericht verhielt sich der 19-Jährige «derart auffällig, dass die Polizisten ihm einen freiwilligen Drogenvortest anboten». Dieser fiel positiv auf THC (der Wirkstoff der Cannabis-Pflanze) aus. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Gegen den Gevelsberger laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.