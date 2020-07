Mann schlägt Frau mit Metallstange ins Gesicht

Kerpen (dpa/lnw) - Auf einem Kinderspielplatz in Kerpen hat ein Unbekannter einer Frau mit einer Metallstange ins Gesicht geschlagen. Die 39-Jährige sei an der Stirn getroffen worden, habe aber nur leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Mann entkam, nach ihm wird gesucht. Die Mutter hatte laut Polizei am Dienstagnachmittag mit ihrem einjährigen Kind auf dem Spielplatz gesessen, als der Mann sie attackierte und nach dem Schlag umklammerte. Als die Frau schrie, rannte er weg. Die Gründe waren vorerst unklar. Die Frau sagte, dass sie den Mann nicht kenne.

Von dpa