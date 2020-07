Gericht: Jurastudent muss während Klausur Maske tragen

Köln (dpa/lnw) - Auch bei mehrstündigen Klausuren in der Uni müssen Prüflinge einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das teilte das Kölner Verwaltungsgericht am Mittwoch mit. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem ein Jurastudent der Uni Köln in einem Eilantrag die Maskenpflicht bei Klausuren beanstandet und argumentiert hatte, dass Abstandsregelungen im Klausurraum ausreichend seien und möglicherweise Plexiglasscheiben aufgebaut werden könnten.

Von dpa