Offenbach (dpa/lnw) - Regen und viele Wolken: Ein Tiefausläufer sorgt am Wochenende für ungemütliches Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Donnerstag zufolge zeigt sich die Sonne in den kommenden Tagen nur selten. Die Temperaturen erreichen maximal knapp über 25 Grad.

Von dpa