Raser von Coesfeld bleibt weiter verschwunden

Coesfeld (dpa/lnw) - Nach der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Coesfeld mit zwei verletzten Menschen ist der gesuchte Raser weiter verschwunden. Es gebe keinen neuen Kenntnisstand, sagte der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Donnerstagmorgen. Am Mittwoch hatte es geheißen, es seien erste Hinweise auf den Mann aus der Bevölkerung eingegangen, denen nun nachgegangen werde. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Von dpa