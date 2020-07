Spielzeuggewehr in Auto sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Spielzeuggewehr in einem Auto hat in Gelsenkirchen für einen Polizeieinsatz mit vorgehaltener Schusswaffe gesorgt. Nach einem Zeugenhinweis stoppten Beamte den Wagen und kontrollierten die Insassen mit gezogener Dienstwaffe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge hatte demnach am Dienstag beobachtet, wie ein 35-Jähriger mit einem vermeintlichen Maschinengewehr hantierte und als Beifahrer in das Auto stieg. Bei der anschließenden Überprüfung des Wagens stellten die Polizisten fest, dass es sich um eine Softair-Waffe handelte, die einem echten Gewehr sehr ähnlich sehe.

Von dpa