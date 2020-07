Einbruch bei Uni-Projekt: Mauersegler verenden

Olpe (dpa/lnw) - Unbekannte sind in Olpe in eine zu Forschungszwecken genutzte Hohlkammer eingedrungen und haben dort Gerätschaften der Uni Siegen gestohlen. In der Hohlkammer in einem Brückenpfeiler fanden die Forscher danach die Kadaver von 15 Mauerseglern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die unter Artenschutz stehenden Vögel seien offenbar durch Einschalten der Beleuchtung irritiert worden, orientierungslos umhergeflogen und verendet. Wissenschaftler untersuchen in dem Bereich seit zehn Jahren das Verhalten von Mauerseglern, die dort ihre Brutstätten haben.

Von dpa