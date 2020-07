Ermittlungen nach Legionellen-Infektionen an Uniklinik

Köln (dpa/lnw) - Nach mehreren Legionellen-Infektionen mit zwei toten Patienten an der Uniklinik in Köln hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Das Verfahren richte sich gegen Unbekannt und werde wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung in zwei Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in vier Fällen geführt, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» darüber berichtet.

Von dpa