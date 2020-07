Trainingsauftakt bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf startet am 29. Juli in das Mannschaftstraining zur neuen Saison. Die gab der Club am Donnerstag bekannt. Auf das traditionelle Sommer-Trainingslager in Maria Alm werden die Düsseldorfer wegen der Corona-Pandemie verzichten. Stattdessen bereitet sich die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler vom 24. bis 28. August in den Niederlanden auf die neue Saison vor. Alle Vorbereitungsmaßnahmen sowie Testspiele finden nicht-öffentlich statt.

Von dpa