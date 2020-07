29-Jähriger soll Bekannten mit Kordel gewürgt haben: Haft

Ratingen (dpa/lnw) - Ein 29-Jähriger aus Ratingen soll mit einer Kordel einen Bekannten seines Vaters «erheblich» gewürgt haben. Der 24-Jährige habe bei dem Angriff deutlich sichtbare Drosselmale am Hals davon getragen, sei aber sonst nur leicht verletzt worden, berichtete die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstag. Der 29-Jährige kam in Haft. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.

Von dpa