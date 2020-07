Bosz sorgt sich um seine Spieler

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen sorgt sich angesichts des Terminplans um die Gesundheit seiner Spieler. Alle Profis stünden vor einer «fast unmöglichen Herausforderung», sagte der Niederländer am Donnerstag vor dem ersten Training nach nur 17 Tagen Pause: «Die Spieler werden sehr belastet sein. Und es ist physisch unmöglich, in so vielen Spielen in so kurzer Zeit 90 Minuten Gas zu geben. Irgendwann sagt der Körper: Stopp! Das haben wir schon von Paulinho gesehen. Das ist die Angst, die ich als Trainer habe.» Der 20 Jahre alte Brasilianer Paulinho hatte am 30. Juni einen Kreuzbandriss erlitten.

Von dpa