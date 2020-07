Wechselhaftes Wochenende: Regenschauer und kurze Gewitter

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zum Wochenende wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen ziehen am Freitag dichte Wolken auf, ab dem Nachmittag werden von Nordwesten her Regenschauer erwartet. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. In der Nacht zu Samstag nehmen die Schauer dann ab, es bleibt aber wolkig. Örtlich kann sich Nebel bilden.

Von dpa