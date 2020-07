Hagen (dpa/lnw) - In weiten Teilen von Hagen ist am Freitag der Strom ausgefallen. Nach Polizeiangaben sind vor allem die Stadtteile Boele und Altenhagen betroffen. Auch in der Innenstadt sei der Strom zeitweise weg gewesen. Zahlreiche Ampeln seien ohne Funktion, warnte die Polizei. Nach ersten Informationen ist ein Umspannwerk in der Stadt mit rund 190 000 Einwohnern ausgefallen.

Von dpa