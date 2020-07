Kostenlose Corona-Tests an NRW-Flughäfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den nordrhein-westfälischen Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und Münster/Osnabrück werden Corona-Testzentren eingerichtet. Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, könnten sich dort kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Die Testzentren an den Flughäfen Düsseldorf und Dortmund sollen bereits an diesem Samstag (25. Juli 2020) starten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern vereinbarten die kostenlosen Tests am Freitag bei einer Schaltkonferenz.

Von dpa