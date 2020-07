Köln geht gar nicht: Gladbach-Fan verzichtet auf Geld

Hamburg (dpa) - Noch knapp zwei Wochen nach der Quizshow-Sendung «Gefragt - gejagt» sorgt ein eingefleischter Fußballfan von Borussia Mönchengladbach für Trubel im Internet. Der Mann hatte lieber auf Geld verzichtet, als den Namen des 1. FC Köln auszusprechen. ARD-Moderator Alexander Bommes hatte den Kandidaten Claus Blümel in der Schnellraterunde gefragt: «Welcher Verein wurde in der Saison 2018/2019 Zweitliga-Meister?» Statt die richtige Antwort zu geben, sagte Blümel nur: «Nee, das sprech ich nicht aus!» Die Sendung war der ARD zufolge am 13. Juli im Ersten ausgestrahlt worden.

Von dpa