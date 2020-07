Polizei zeigt «starke Präsenz» in Köln

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hat nach mehreren aggressiven Vorfällen mit feiernden Menschen vor einer Woche am Freitagabend eine zusätzliche Hundertschaft im Einsatz gehabt. Die Polizeibehörde zog am Samstagmorgen eine positive Bilanz: «Es ist zu keinen größeren Einsätzen gekommen», sagte ein Sprecher. Die Kräfte seien offen in der Innenstadt postiert gewesen. «Wir haben starke polizeiliche Präsenz gezeigt.» In einem Fall habe man der Stadt Köln bei der Räumung eines Straßenabschnitts geholfen.

Von dpa