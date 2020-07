Beil-Attacke: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einem Beil soll ein 30-Jähriger am Freitagabend in Düsseldorf zwei Männer angegriffen haben. Der Attacke ging ein Streit mit den beiden an einer Bushaltestelle voraus, wie die Polizei am Samstag berichtete. Worum es dabei ging, war zunächst unklar. «Nachdem er einem der beiden unvermittelt einen Schlag versetzt hatte, verschwand er kurzzeitig, um kurz darauf mit einem Beil zurückzukehren», teilte die Polizei am Samstag mit. Er habe sie jedoch glücklicherweise nicht getroffen. Polizisten überwältigten den Tatverdächtigen. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl gegen den Marokkaner beantragen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Fall berichtet.

Von dpa