Alkohol und falsches Kennzeichen: Polizei verfolgt Teenager

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat einen 19-Jährigen in Köln nach einer in vielfacher Hinsicht illegalen und waghalsigen Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen gestoppt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, besaß der Mann, der auch noch drei Familienmitglieder im Wagen gehabt habe, keine gültige Fahrerlaubnis, zudem stand er unter Drogen und Alkohol. An seinem nicht zugelassenen Fluchtauto entdecke die Polizei zudem ein gestohlenes Kennzeichen.

Von dpa