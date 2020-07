Frist für Vorschläge zur Kommunalwahl endet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Kandidaturen für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ist die erste Klappe gefallen: Um 18 Uhr endete am Montagabend die Frist zur Einreichung der Vorschläge. Gewählt werden am 13. September die Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen sowie die Räte der kommunalen Parlamente. Die Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland ist in diesem Jahr die letzte große Wahl in Deutschland.

Von dpa