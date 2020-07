Das vergangene Jahr war ungewöhnlich arm an Blitzen. Als Bundesland lag NRW mit einer Dichte von 0,87 registrierten Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer nahe am Bundesdurchschnitt von 0,9 Einschlägen, wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens am Dienstag mitteilte. In den Kreisen Steinfurt (NRW-weit Platz 4) und Borken (Platz 5) registrierten die Experten besonders viele Fälle.

Mit den 1383 Blitzen führt der Kreis Steinfurt die Rangliste im Münsterland an, allerdings ist er flächenmäßig auch der größte Kreis im Münsterland. Bezogen auf die Quadtratkilometerzahl hat es in Münster und dem Kreis Borken mehr geblitzt (0,82 Blitze pro Quadratkilometer) als im Kreis Steinfurt.

Blitze 2019 Ort Anzahl Erdblitze 2019 (2018) Blitze pro km² 2019 (2018) Kreis Borken 1164 (1145) 0,82 (0.81) Stadt Münster 248 (265) 0,82 (0.88) Kreis Steinfurt 1338 (2002) 0,77 (1,12) Kreis Coesfeld 783 (838) 0,71 (0,75) Kreis Warendorf 921 (1124) 0,70 (0,85) Münsterland gesamt 4499 (5374) 0,76 (0,90)

Trockenheit führt zu weniger Blitzen

Insgesamt sei 2109 ein blitzarmes Jahr gewesen - mit rund 329.000 Einschlägen in Deutschland, also 26 Prozent weniger als 2018. Auch Zahlen aus dem Münsterland belegen die „Blitzarmut“: Während es hier 2015 noch 14.347 Blitze gab, waren es vergangenes Jahr fast 10.000 weniger.

Der Grund: „Es war schlicht zu trocken. Gewitter benötigen Hitze und Feuchtigkeit“, erklärt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens.

Blitzhochburgen an Rhein und Ostsee

Die stärkste Gewittertätigkeit in Deutschland gab es 2019 in den Sommermonaten Juni und Juli, blitzreichster Tag war der 12. Juni mit 24.245 Einschlägen. Deutschlands Blitzhochburgen liegen an Rhein und Ostsee Erst vor einigen Tagen hatten die Deutschen Versicherer eine Bilanz der gemeldeten Blitzschäden des vergangenen Jahres gezogen. Sie kamen dabei auf die niedrigste Anzahl der letzten 20 Jahre und Gesamtschäden von rund 200 Millionen Euro.

Siemens-Blitzatlas 2019 Foto: Siemens

Der Elektro- und Technologiekonzern Siemens analysiert seit 1991 die registrierten Blitze und sendet Warnhinweise an die Gewitteralarm-Kunden wie Wetterdienste, Versicherungen, Industrieunternehmen aller Branchen oder auch Betreiber von Stromnetzen. Blitze können Schäden an elektrischen Geräten verursachen. Hochempfindliche Elektronik in Fernsehern, Satellitenempfängern, Waschmaschinen oder Industriesteuerungen kann sogar auch dann beschädigt werden, wenn der Blitz in größerer Entfernung einschlägt.