Die Dreijährige habe in der offenen, hinteren Seitentür gestanden, als der Vater (25) den Wagen auf einem Parkplatz in Bocholt wenden wollte, berichtete die Polizei am Dienstagmorgen. Die Mutter (26) sei bei dem Unfall am Montagabend gerade dabei gewesen, die Kleine in den Kindersitz zu setzen. Die Dreijährige fiel aus dem Auto und geriet mit einem Bein unter den Wagen, als der 25-Jährige bremste. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.